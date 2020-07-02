Facebook будет игнорировать бойкот крупных рекламодателей

Марк Цукерберг заявил сотрудникам компании, что политика социальной сети не изменится из-за бойкота. По его словам, этот скандал является "вопросом репутации", а бренды, которые отказались размещать свою рекламу, вернутся "достаточно скоро".

Руководитель и основной владелец Facebook Марк Цукерберг сообщил в ходе виртуальной встречи сотрудникам, что компания не собирается менять свой подход к обнаружению и удалению риторики ненависти на платформе, несмотря на бойкот со стороны крупных рекламодателей. Об этом сообщил The Information. В настоящее время к бойкоту присоединилось около 500 компаний.

"Мы не будем менять нашу политику только потому что наши доходы могут сократиться", – заявил Цукерберг.

Он добавил, что объявленный бойкот является вопросом скорее репутации, чем денег, так как основной рекламный доход Facebook получает от огромного количества мелких организаций, а не крупных брендов.

Напомним, к бойкоту соцсети призвали правозащитные организации. Они призвали крупнейшие бренды в качестве протеста отказаться от размещения рекламы в Facebook. Как считают правозащитники, руководство Facebook позволяет "расистскому, ненавистническому и заведомо ложному контенту распространяться у себя на платформе", включая "подстрекательство к насилию против протестующих, борющихся за расовую справедливость в Америке".

В первые два дня бойкота Facebook потерял около $60 млрд рыночной стоимости, но затем акции компании снова стали расти.

Несколько топ-менеджеров Facebook провели переговоры с представителями брендов, но они не увенчались успехом.

Сам Цукерберг встретился с правозащитниками, но удовлетворять требования протестующих он не намерен.

"Если кто-то начинает вам угрожать, это ставит вас в затруднительное положение, так как выполнение их требований выглядит как капитуляция, что создает плохой долгосрочный прецедент для других, которые захотят сделать с вами то же самое", – заявил Цукерберг.

В официальном комментарии представитель Facebook высказался корректно, но твердо: "Мы серьезно относимся к этой проблеме и уважаем мнение партнеров. Мы приложили много усилий, чтобы не допустить распространение ненавистнических комментариев на нашей платформе, и мы не получаем прибыль от такого контента. Но мы вносим изменения в свою политику, основываясь на правилах, а не на финансовом давлении".

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