Рекламодатели восстали против Facebook из-за скандала, начавшегося с твитта Трампа

Несколько компаний приостановили свою рекламу в Facebook, присоединившись к акции Stop Hate for Profit. Соцсеть обвиняют в неспособности бороться с ненавистническими высказываниями на своей платформе. У истоков скандала стоял твитт Дональда Трампа по поводу протестов в США

Бренд одежды и экипировки North Face, туристических товаров REI и еще один бренд одежды Patagonia присоединились к кампании Stop Hate for Profit ("Остановите ненависть ради прибыли"). К ним присоединились интернет-площадка по поиску работы Upwork и интернет-компания Mozilla. Акция была запущена на прошлой неделе правозащитными компаниями, в том числе Антидиффамационной лигой (NAACP). Об этом сообщает The Guardian.

В рамках акции рекламодателей просят оказать давление на технологического гиганта, чтобы он придерживался более жесткой политики по отношению к расистскому и ненавистническому контенту. Компаниям предлагается приостановить свою рекламу в соцсети на весь июль.

По данным кампании Stop Hate for Profit, годовой доход Facebook от рекламы составляет 70 млрд долларов.

"Мы дано наблюдаем, как Facebook позволяет некоторым из худших элементов общества войти в наши дома и жизнь. Наши организации пытались самостоятельно и коллективно подтолкнуть Facebook к тому, чтобы его платформы стали более безопасными, но соцсеть неоднократно игнорировала какие-либо существенные изменения. Мы надеемся, что эта кампания наконец покажет Facebook, как сильно их пользователи и рекламодатели хотят серьезных изменений в лучшую сторону", – говорит исполнительные директор NAACP Джонатан Гринблатт.

Площадка для поиска работы Upwork заявила, что приостановит свою рекламу в Facebook на весь июль. Генеральный директор Хейден Браун заявил, что компания "не может оставаться в стороне и быть замешанной в распространении ненависти, расизма и дезинформации". В обращении REI говорится, что компания "ставит людей выше прибыли" и также отказывается от рекламы в соцсети.

The North Face прекратит платную рекламу в Facebook и Instagram в течение следующих 30 дней, чтобы "поддержать реализацию более строго политики, направленной против расистского, насильственного или ненавистнического контента и дезинформации на Facebook". Компания заявила, что продолжит размещать свой бесплатный контент на своей странице в Instagram.

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