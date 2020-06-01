175 ученых призвали Цукерберга изменить политику в отношении постов Трампа

Ученые, чьи исследования финансировал фонд Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, обратились к главе Facebook с призывом усилить противодействие распространению дезифнормации и разжиганию вражды.

Открытое письмо опубликовали 6 июня 143 ученых. На момент выхода новости под ним уже поставили свои подписи 175 человек.

Среди подписантов — более 60 профессоров ведущих американских институтов, включая Гарвард, Стэнфорд и Колумбийский университет. Их исследования в разное время финансировались благотворительным фондом Chan-Zuckerberg Initiative.

Ученые отметили, что Facebook и другие соцсети стали не только основными способами коммуникации, но и распространения дезинформации. По их мнению распространение новостей, которые не проверяют на соответствие реальным фактам, приводит к "путанице и недоверию среди экспертов". Авторы письма подчеркнули, что Facebook признает это в собственных правилах, однако в случае с Трампом отказался им следовать.

"Мы были смущены, увидев, что Facebook не следовал своей собственной политике в отношении президента Трампа, который использовал платформу Facebook для распространения как дезинформации, так и подстрекающих заявлений. Например, его утверждение "когда начинается мародерство, начинается стрельба" определенно подстрекает к насилию", - говорится в письме.

Учение отметили, что главная цель фонда Chan-Zuckerberg Initiative - построение более инклюзивного, справедливого и здорового будущего для всех, однако "распространение дезинформации и разжигание розни напрямую противоречит этой цели, и поэтому мы глубоко обеспокоены позицией Facebook".

"Мы призываем рассмотреть ужесточение правил в отношении дезинформации и разжигания розни, которые вредят людям, особенно в нашей ситуации, когда мы сталкиваемся с расовыми конфликтами", - говорится в письме.

Напомним, 29 мая на фоне протестов против полицейского произвола и расизма президент Дональд Трамп процитировал в Twitter и Facebook слова руководителя полиции Майами, произнесенные в разгар расовых волнений 1967 года: "Когда начинается мародерство, начинается стрельба"

Twitter скрыл это сообщение Трампа, как нарушающее правила, связанные с "героизацией насилия", а Snapchat убрал посты Трампа из продвигаемой рубрики Discover. Но Facebook оставил пост президента без изменения. Основатель соцсети Марк Цукерберг лично вмешался в ситуацию, утверждая, что политика компании разрешает публиковать предупреждения о применении силы государственными субъектами.

Однако такая позиция вызвала протест у бывших и действующих сотрудников компании. Фокус рассказывал, как пост Трампа поднял бунт среди сотрудников соцсети.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.