Иностранным студентам придется уехать из США из-за перехода вузов на онлайн-обучение

В США иностранным студентам придется покинуть страну или быть депортированными, если их университеты полностью перейдут на онлайн-курсы. Такое решение было объявлено Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE). Об этом сообщает CNN.

Решение затронет тысячи иностранных студентов, которые приезжают в США, чтобы учиться в университетах или участвовать в программах обучения, а также в неакадемических или профессиональных учебных заведениях.

Из-за пандемии коронавируса университеты по всей стране начинают переводить обучение в онлайн. Например, в Гарварде все курсы будут проводиться в онлайн, в том числе для студентов, проживающих в кампусе. Но иностранные студенты теперь могут быть депортированы.

"Так много неопределенности. Это очень расстраивает. Если мне приведет вернуться в Мексику, то я смогу позже приехать обратно, но многие иностранные студенты не смогут", – говорит аспирант Гарвардской школы государственного управления им. Кеннеди Валерия Мендиола.

В пресс-релизе, опубликованном ICE говорится, что Госдепартамент США не будет выдавать визы учащимся, зачисленным в школы, или программы, которые полностью будут доступны онлайн в осенний семестр, им не будет разрешен въезд в США Иммиграционной и таможенной полицией.

Агентство предложило учащимся, которые уже учатся в США, рассмотреть иные варианты, например, перевод в другие учебные заведения, где обучение проводится не онлайн. Исключением будут лишь университеты, использующие гибридную модель, например, онлайн-курсы и индивидуальные занятия.

Президент Гарвардского университета Лоуренс Бэкоу уже заявил, что "мы глубоко обеспокоены тем, что руководство ICE навязывает тупой, уравнительный подход к сложной проблеме, который оставляет иностранным студентам мало вариантов, кроме как покинуть страну или перевестись в другие заведения".