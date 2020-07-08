Белград в огне: в Сербии проходят массовые протесты против комендантского часа из-за коронавируса

Массовые протесты в столице Сербии, Белграде, и других городах начались после того, как власти ввели комендантский час из-за очередной вспышки коронавируса. Об этом пишет Nova.

"Протест граждан, собравшихся вчера вечером на плато перед Национальным собранием Сербии, закончился беспорядками, после того как полиция попыталась разогнать собравшихся слезоточивым газом и дубинками", - говорится в сообщении.

Столкновения с полицией в Белграде

Глава сербской полиции Владимир Ребич отметил, что 43 полицейских были ранены, 23 человека были арестованы, пять полицейских авто сгорели в ходе беспорядков и три полицейские лошади получили травмы.

Среди протестующих пострадали не менее 20 человек, а в Сети появились многочисленные видео, на которых видно, как полицейские набрасываются с дубинками не только на участников акции протеста, но и на тех, кто просто наблюдает со стороны.

Протестующие, помимо прочего, потребовали отставки президента Сербии Александра Вучича, обвинив его в неспособности контролировать ситуацию. СМИ добавляют, что сербские власти сняли карантинные ограничения непосредственно перед выборами, которые выиграла партия президента Сербии.

Состоялись теннисные и футбольные матчи, не ограничивалось количество людей на избирательных участках.

Однако теперь, когда за последние дни было зафиксировано 299 смертей от коронавируса, а 13 человек скончались, власти возобновили карантинные ограничения. В Белграде вводятся новые меры - запрет на сбор более пяти человек и комендантский час на выходные.

Столкновения с полицией в Белграде

Люди были возмущены, считая, что президент их использовал для достижения своей цели и собрались в центре Белграда. Ситуация накалялась и протестующие пытались ворваться в здание сербского парламента. Полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих, на что они бросали яйца, камни и бутылки.

Также часть участников акции протеста собрались под зданием, где размещается офис государственного канала, обвиняя журналистов в предвзятости.

Пылающая полицейская машина в Белграде

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что на протесты и беспорядки Сербия "должна ответить всей силой закона. Государство управляется законами, а не головорезами и политиками, которые думают, что могу войти в Парламент силой", - подчеркнул Вулин.

Также он отметил, что хоть перед зданием парламента собралось около пяти тысяч человек, но проявляли агрессию только несколько сотен, которые прорвали кордон полиции и забрасывали правоохранителей камнями.

Пострадавший после столкновения с полицией в Белграде/Все фото из открытых источников и соцсетей

Всего в Сербии зафиксировано 16 719 заболевших COVID-19, 330 смертей и ни одного выздоровевшего.