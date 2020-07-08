Суд Амстердама опять не вынес решение по делу о скифском золоте из Украины

Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте. Заседание суда должно было состояться 7 июля. Об этом сообщило агентство РИА "Новости".

Новая дата вынесения решения по этому делу неизвестна. Она будет определена позже и рассмотрена в Гаагском апелляционном суде.

Напомним, в конце марта Амстердамский суд решил отложить дело на фоне пандемии COVID-19.

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Коллекция скифского золота (2 тысячи предметов) была отправлена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. Администрация галереи летом того же года отказалась возвращать артефакты как музеям Крыма, но и украинским властям. Нидерландские музейщики предъявили на них свои права.

В 2016 году суд Амстердама постановил передать раритеты в Киев, на что крымские власти подали апелляцию. В прошлом году суд не разрешил применять положение конвенции ЮНЕСКО 1970 года к конкретному разбирательству, хотя на него ссылался Киев в качестве основного аргумента.

Прошлой осенью суд Гааги отказал Украине в требовании об отводе судебного председателя в процессе о скифском золоте, хотя Киев заявил о его предвзятости.