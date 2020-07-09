Свидетель разговора Зеленского и Трампа уходит в отставку из-за буллинга со стороны президента США

Подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете национальной безопасности Александр Виндман, который выступил свидетелем в ходе импичмента Дональда Трампа, подал в отставку с военной службы. Причиной стал буллинг со стороны президента.

Об этом сообщил его адвокат Дэвид Прессман, передает The Washington Post.

"При помощи компаний по буллингу, а также запугиванию и мести президент США пытался заставить Виндмана сделать выбор: соблюсти закон или угодить президенту. Между соблюдением своей клятвы и защитой собственной карьеры, между обеспечением своего повышения и повышением его коллег", – сказал он.

При этом в Пентагоне отрицают возможное давление на Виндмана в рамках процесса импичмента президенту США.

Уточняется, что Виндман был уволен с должности директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США почти сразу же после завершения дела об импичменте. Также без работы остался и его брат-близнец Евгений Виндман.

Ранее в ходе открытых слушаний в Конгрессе США Виндман заявил, что ему трижды предлагали стать главой Министерства обороны Украины. С таким предложением, по его словам, к нему обращался тогдашний секретарь СНБО Александр Данилюк.

Виндман родился в Украинской ССР в 1975 году, в 1979-м вместе с семьей эмигрировал в США, где и сделал карьеру военного.