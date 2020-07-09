СМИ раскрыли сеть фейковых авторов, писавших для международных изданий

Американское интернет-издание The Daily Beast провело расследование и выяснило, что многие международные издания опубликовали на своих сайтах заметки и колонки экспертов и журналистов, которых в действительности не существует. Причем речь не идет о псевдонимах – авторы представлялись как реальные люди, публиковались даже их фотографии.

Эти материалы, как правило, несли определенную политическую направленность. Она призывали гонконгских протестующих оставаться дома, хвалили ОАЭ за развитие бизнеса и экономики в сложных условиях, критиковали Иран за попытки влияния на Ирак, которые мешают стать Ираку по-настоящему суверенным государством и т. д.

Так "обозреватель" Newsmax Рафаэль Бадани писал, что он думает о том, как Ирак должен избавиться от иранского влияния для привлечения инвестиций и почему Дубай является оазисом стабильности в неспокойном регионе. Его карьера в качестве "консультанта по геополитическим рискам и дизайнера интерактивных симуляций" и "старшего аналитика по международным отношениям" для Минтруда США труда дала ему множество идей о Ближнем Востоке. Он опубликовал их в ряде консервативных изданий, таких как Washington Examiner, RealClear Markets, American Thinker и The National Interest.

Но Рафаэль Бадани не существует. Его фотографии профиля были украдены из блога основателя стартапа в Сан-Диего. Его профиль в LinkedIn был полностью вымышленным (он был удален после публикации расследования).

В расследовании отмечается, что с прошлого года сеть из 19 фейковых авторов опубликовала в общей сложности 90 материалов в 46 разных изданиях. Они также публиковали свои мнения в Twitter.

После расследования The Daily Beast Twitter уже приостановил аккаунты 16 фейковых авторов и заявил о начале расследования, пообещав опубликовать его результаты. Многие издания также удалили материалы авторов, упомянутых в расследовании, или разместили над этими материалами предупреждение о проверке личности авторов.

В то же время ряд статей не были удалены. Редакторы сообщили: "Мы рассмотрели суть этой статьи и не нашли никаких фактических ошибок", поєтому нет основания для удаления.

"Эта масштабная операция влияния подчеркивает легкость, с которой злоумышленники могут использовать личность реальных людей, обманывать международные информационные агентства и пропагандировать неизвестные источники происхождения, узаконенные через авторитетные СМИ, – считает Марк Оуэн Джонс, доцент Университета Хамада бен Халифы в Катаре, который первым заметил подозрительные сообщения со стороны членов фейковой сети. "Нам следует опасаться не только фальшивых новостей, но и фальшивых журналистов", – предупреждает он.

Напомним, в Евросоюзе считают, что Россия и Китай намеренно распространяют неправдивую информацию о коронавирусе, чтобы "продвигать свою собственную повестку дня и поставить под сомнение надежность и эффективность ЕС". Об этом говорится в отчете внешнеполитической службы Европейского Союза.

А президент Беларуси пожаловался на российские фейки, которые в том числе касаются его сына. "Но мы не ядерная держава. Угрожать кому-то в связи с этим мы просто не можем", – признал Лукашенко.