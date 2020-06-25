Лукашенко: Из РФ в Беларусь подбрасывают фейки. Поговорю об этом с Путиным

Президент Беларуси пожаловался на российские фейки, которые в т.ч. касаются его сына. "Но мы и не ядерная держава. Угрожать кому-то в связи с этим мы просто не можем", – признал Лукашенко

Об этом сегодня, 25 июня, завил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам лидера Беларуси, сейчас в интернете активно распространяются "жуткие фейки", которые направлены на дискредитацию власти.

"Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет", – говорит он.

"Это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" (Незыгарь – телеграм-канал, который связывают с Кремлем) из РФ. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это", – отметил Лукашенко.

Еще одним примером российского "вброса", рассказывает президент Беларуси, можно назвать историю с якобы сотрудником Службы безопасности Беларуси.

"Кто-то уходил и удостоверение с собой забрал, сейчас печатает, что он против власти. Это невероятно, чтобы, увольняясь из Службы безопасности, человек хоть на час оставил у себя удостоверение. Он сначала сдает оружие, удостоверение, потом получает обходной лист и прочее. Но молодежь, которая сидят в Telegram, этого же не понимает. И они смотрят: даже в СБ против президента", – говорит Лукашенко.

В то же время, признает глава государства, Беларусь – не ядерная держава и не может "взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим".

"Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", – добавил он.

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