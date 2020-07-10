"Он всегда будет за нас". Трамп высказался о выдвижении Канье Уэста на выборы

Президент США Дональд Трамп поддержал решение рэпера Канье Уэста участвовать в выборах на пост президента государства, но считает, что в конечном итоге Уэст поддержит республиканцев.

Об этом сообщает The Hill.

"Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас", – указал Трамп.

Трамп не критиковал Уэста в своем интервью и сообщил, что что рэпер поддержит его в его предложении о переизбрании.

"Он очень хороший парень. Он – человек, с которым я очень хорошо лажу, – сказал Трамп. "В конце я думаю, что он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну", – добавил он.