"Он всегда будет за нас". Трамп высказался о выдвижении Канье Уэста на выборы
Действующий лидер США считает, что рэпер поддержит его в переизбрании
Президент США Дональд Трамп поддержал решение рэпера Канье Уэста участвовать в выборах на пост президента государства, но считает, что в конечном итоге Уэст поддержит республиканцев.
Об этом сообщает The Hill.
"Мне нравится, что его голос будет услышан, но он всегда будет за нас", – указал Трамп.
Трамп не критиковал Уэста в своем интервью и сообщил, что что рэпер поддержит его в его предложении о переизбрании.
"Он очень хороший парень. Он – человек, с которым я очень хорошо лажу, – сказал Трамп. "В конце я думаю, что он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну", – добавил он.
Напомним, американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2020 году. 21-кратного лауреата премии Гремми Уэста поддержал исполнительный директор Tesla Илон Маск. Кроме того, Уэст заявил о разрыве отношений с Дональдом Трампом. В начале беседы Канье Уэст отметил, что "снимает красную кепку", которая является символом избирательной кампании Трампа.