Слепота России и внимание Запада. Как Украину с начала войны преследует везение

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Об американской помощи и последовательности в международной политике

Мы ругаем наших партнеров за потерянные 7 месяцев по жизненно необходимой для Украины помощи. Эти 7 месяцев не успели привести к по-настоящему катастрофическим последствиям. Но негативное влияние и на линию фронта, и на Силы обороны, и на моральный дух в тылу, и на общую атмосферу вокруг войны не надо отрицать.

Но я вынужден констатировать: нам все равно очень повезло. Скажу даже больше: нам в принципе очень везет на протяжении всей этой войны, даже когда кажется, что не очень.

Нам повезло с уровнем российской коррупции и с уровнем осведомленности об Украине. Потому что с базовым соотношением ресурсов без фактора российской коррупции и фактора катастрофической недооценки Украины Россия должна была бы в теории нас раскатывать, как США Ирак.

Нам повезло с тем, что США и страны Европы в принципе приняли решение заметить полномасштабное вторжение в его первые часы и дни. Не было, как с Грузией. Не было, как с геноцидом тутси. Не было, как с шахом Реза Пехлеви, которого полтора года острого кризиса в Иране кормили обещаниями помощи и бросили.

Потому что эта иногда святая вера в силы добра и принципы в международной политике меня огорчает. Например, США и Израиль. Я очень далек от идеализации Израиля, но США были довольно плохим другом для Израиля первые 25-30 лет его существования. Тогда, когда Израиль был критически уязвим экономически и милитарно. От экономической уязвимости его спасала Германия (Слава Аденауэру!), от второй — слабость соседей и французское оружие.

Даже за мирное соглашение с Египтом Израиль гораздо больше должен быть обязан воле египетского президента Садата. То партнерство, которое символизирует статус ключевого союзника вне НАТО — это продукт Рейгана. Но и после это откатывалось при Буше-старшем и Клинтоне, а потом как-то нестабильно.

Это при том, что Израиль никогда не имел дел с ядерным государством в качестве врага.

Кроме того, случаев, когда США оказывались на сомнительной стороне, тоже хватало. Причем не в формате текущей паранойи, что они в российско-украинской войне играют "и нашим, и вашим". Все же нет, хотя иногда риторика об эскалации и может толкать к таким мыслям.

Но так было в Ирано-иракской войне. При том, что это именно Ирак напал на Иран. Когда же Иран перенес войну на территорию Ирака — США начали без сдерживания поддерживать Саддама деньгами и оружием, а также прикрывали политически геноцид курдов (с использованием химического оружия). В конце войны США атаковали иранские нефтяные объекты и танкеры (привет, российские НПЗ). Все для того, чтобы получить приемлемый для Ирака мир. Саддам отблагодарит.

В свое время Саддам Хусейн был союзником США Фото: Скриншот

Не лишним будет вспомнить Корею и Тайвань. Корея после завершения войны была разрушена примерно на 80%. А американская помощь в первые 10 лет ограничивалась немного едой и немного кредитами на покупку еды.

Китайская Республика после поражения от Мао рассчитывала на американскую поддержку, исправно голосовала в ООН, как надо было, но получила примерно ничего взамен. Кроме гарантии (неустойчивой) не-вторжения с континента.

Про Южный Вьетнам, Афганистан и Ирак не буду.

Почему я обо всем этом написал? Чтобы еще раз подчеркнуть 4 очевидные мысли:

Международная политика — вещь специфическая. Мораль и принципы в ней гораздо менее значимы, чем политическая конъюнктура и интересы (преимущественно — краткосрочные). Рассчитывать на постоянное плечо от партнеров — сомнительная идея сама по себе. Поэтому лучше всего в условиях нестабильного окружения — иметь много собственного оружия и сильную экономику. Какими бы договорами вы ни обложились. Мы встретили эту войну в статусе больного и бедного. Поэтому наша субъектность сейчас является продуктом героизма ВСУ, а то, что страна подпитывается деньгами и оружием — удачи. Ощущение полного контроля нам не подвезут. Нам повезло, что конъюнктура складывается так, что помощь мы получили и благодаря борьбе Китая и США за лояльность Европы, самой Европы за собственную безопасность — продолжим получать.

Поэтому есть чему радоваться. И есть поводы для оптимизма. Как бы иногда не хотелось пылать от несправедливости мира.

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