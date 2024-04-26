Привлекательный ВПК: $1,6 млрд помощи США уйдет на оружие украинского производства, — нардеп

По словам Арсения Пушкаренко, деньги на производство отечественного вооружения позволят ускорить развитие украинской экономики. Кроме того, возможности Киева вызывают интерес у многих стран.

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Соединенные Штаты Америки спустя длительное время согласовали выделение помощи для Украины. Часть средств будет потрачено на вооружение отечественного производства. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

По его словам, помощь со сторона Вашингтона предусматривает, что Киев получит не только американское оружие, но также будут сделаны заказы на предприятиях украинского военно-промышленного комплекса.

"Из предусмотренных 60,8 млрд долларов помощи Украине 23 млрд пойдут на замещение оружия с американских складов. То есть американские производители смогут получить заказы на эту сумму. Для американских компаний, занимающихся изготовлением оружия, это положительный момент. Эти средства остаются в экономике Соединенных Штатов, в то же время происходит обновление вооружения", — заявил Арсений Пушкаренко.

Еще 13 миллиардов долларов должны будут пойти на закупку самого современного вооружения. Речь в этот раз не только про американских производителей, но и про украинских. На эту сферу уйдет 1,6 миллиардов долларов.

Народный депутат отметил, что очень важно, чтобы были созданы общие оборонные предприятия, которые будут расположены на украинской территории или хотя бы в соседних государствах. Это все является фактором для развития украинской экономики.

"Сегодня те военные технологии, которые есть у нас, проверены в боевых условиях, что делает наш ВПК достаточно привлекательными для многих государств мира", — добавил Арсений Пушкаренко.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что США объявят о контрактах на $6 млрд под будущие военные поставки Украине, о чем писали в Politico. О новом пакете помощи, как ожидается, объявит министр обороны Ллойд Остин. Когда он будет получен, то станет одной из крупнейших американских поставок, которая войдет в общий пакет помощи на 61 млрд долл.