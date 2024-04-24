Должны компенсировать полгода: Зеленский высказался о выделении помощи США (видео)

Президент Зеленский подчеркнул, что все действия россиян на фронте, все их удары по украинской энергетике, инфраструктуре, весь террор против украинских городов и сел — все это должно мобилизовать каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, для большего давления на Россию.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 апреля, подчеркнул, что подписанный Конгрессом США и президентом Джо Байденом пакет поддержки Украины — это прежде всего возможность сделать сильными позиции государства и самих украинцев. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Глава страны отметил, что эта долгожданная поддержка предоставит украинским Вооруженным силам возможность вернуть все, что натворил за эти полгода и задумал в дальнейшем лидер страны-агрессора Владимир Путин, против него и его приспешников, не подчиняться ему, а принудить к настоящему миру — такому, в котором все народы, весь мир живет по правилам и ценностям, а не в условиях насилия и хаоса.

"Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике, инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел — все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, кто действительно ценит жизнь, на большее давление на Россию", — подчеркнул президент.

И добавил, что Украина и ее друзья должны сосредоточиться на том, чтобы наверстать то, что могли бы сделать еще полгода назад, компенсировать все, в чем нуждаются украинцы, в частности бойцы ВСУ, чтобы реализовать на 100% все договоренности с союзниками и партнерами.

По словам президента, с которыми он обратился на сегодняшней встрече с послами, представителями международных организаций, которые работают в Украине, путь длиной в полгода преодолен и отныне нужно защищать Украину и весь мир от российских ударов.

"На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями — на всех уровнях, чтобы оперативно наполнить пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От "Атакамсов" и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для "Хаймарсов" до необходимой ПВО и техники", — рассказал глава государства.

Важно

"Есть точная информация от разведки": РФ хочет сорвать Саммит мира, — Зеленский (видео)

Зеленский заверил, что вместе можно сделать многое и усилить позиции сторонников мира перед Саммитом в Швейцарии, объединить мировое большинство, чтобы заставить Россию признавать международное право, не дать Путину расколоть мир и сорвать приближение реального мира, в котором существует все меньше угроз.

"Сегодня я представил наше видение этого всем послам, которые работают в Украине, и призвал их еще активнее работать, чтобы первый саммит в Швейцарии дал нужный результат", — уточнил глава государства и сказал, что в ближайшее время приглашения на это мероприятие будут направлены лидерам мира.

Президент искренне поблагодарил всех причастных к поддержке Украины — администрацию и лично президента Байдена, конгрессменов, работников оборонных предприятий в США и американских военных, всех, кто в целом поддерживает Украину во всем мире в ее стремлении к настоящему миру и сильным позициям.

"Мы должны привлечь к работе ради настоящего мира как можно больше государств", — добавил он.

И вспомнил о докладе украинского командования, подчеркнув, что во всех форматах и в каждой плоскости Украине нужна сила, которая сделает "наши позиции такими, чтобы было возможно как можно быстрее достичь мира".

Важно

Сильные страны додавят: Зеленский заявил, что Кремль может пойти на три условия Киева (видео)

Зеленский считает, что на саммите мира в Швейцарии сначала стоит согласовать окончательный документ без Российской Федерации, и только потом предъявить его Москве.

19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария из нейтральной страны превратилась в "откровенно враждебную", поэтому не подходит Москве в качестве площадки для переговоров.