Маємо компенсувати пів року: Зеленський висловився про виділення допомоги США (відео)

Президент Зеленський підкреслив, що всі дії росіян на фронті, всі їхні удари по українській енергетиці, інфраструктурі, увесь терор проти українських міст і сіл — все це повинно мобілізувати кожного у світі, хто дійсно цінує життя, для більшого тиску на Росію.

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 квітня, підкреслив, що підписаний Конгресом США і президентом Джо Байденом пакет підтримки України — це насамперед можливість зробити сильними позиції держави і самих українців. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Голова країни зауважив, що ця довгоочікувана підтримка надасть українським Збройним силам можливість повернути все, що накоїв за ці пів року і задумав у подальшому лідер країни-агресора Володимир Путін, проти нього та його поплічників, не підкорятися йому, а примусити до справжнього миру — такого, в якому всі народи, увесь світ живе за правилами і цінностями, а не в умовах насильства і хаосу.

"Усі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл — все це повинно мобілізувати нас, кожного у світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію", — підкреслив президент.

І додав, що Україна та її друзі мають зосередитися на тому, аби надолужити те, що могли б зробити ще пів року тому, компенсувати все, що потребують українці, зокрема бійці ЗСУ, щоб реалізувати на 100% всі домовленості із союзниками і партнерами.

За словами президента, з якими він звернувся на сьогоднішній зустрічі із послами, представниками міжнародних організацій, котрі працюють в Україні, шлях довжиною у пів року подолано і відтепер потрібно захищати Україну і весь світ від російських ударів.

"Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями — на всіх рівнях, щоб оперативно наповнити пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від "Атакамсів" і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для "Хаймарсів" до необхідної ППО і техніки", — розповів голова держави.

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Зеленський запевнив, що разом можна зробити багато і посилити позиції прихильників миру перед Самітом у Швейцарії, об’єднати світову більшість, аби примусити Росію визнавати міжнародне право, не дати Путіну розколоти світ і зірвати наближення реального миру, в якому існує дедалі менше загроз.

"Сьогодні я представив наше бачення щодо цього усім послам, які працюють в Україні, та закликав їх ще активніше працювати, щоб перший саміт у Швейцарії дав потрібний результат", — уточнив очільник держави і сказав, що найближчим часом запрошення на цей захід будуть надіслані лідерам світу.

Президент щиро подякував усім причетним до підтримки України — адміністрації і особисто президенту Байдену, конгресменам, працівникам оборонних підприємств у США та американським військовим, всім, хто загалом підтримує Україну в усьому світі в її прагненні справжнього миру і сильних позицій.

"Ми маємо залучити до роботи заради справжнього миру якнайбільше держав", — додав він.

І згадав про доповідь українського командування, підкресливши, що у всіх форматах і у кожній площині Україні потрібна сила, яка зробить "наші позиції такими, щоб було можливо якнайшвидше досягти миру".

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Зеленський вважає, що на саміті миру у Швейцарії спершу варто узгодити остаточний документ без Російської Федерації, і тільки потім пред'явити його Москві.

19 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Швейцарія з нейтральної країни перетворилася на "відверто ворожу", тому не підходить Москві як майданчик для переговорів.