"Є точна інформація від розвідки": РФ хоче зірвати Саміт миру, — Зеленський (відео)

За словами президента, Москва планує зменшити участь країн у Глобальному саміті і зробити все можливе, аби миру ще довго не було. Зеленський заявив, що Київ поділиться з партнерами інформацією щодо планів Кремля, які є у розвідки.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність інформації від розвідки з приводу того, що Росія має конкретний план, як зірвати Глобальний саміт миру, проведення якого заплановане на 15-16 червня у Швейцарії. Про це глава держави сказав у середу, 24 квітня, під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, а також іншими дипломатами.

"У нас є точна інформація від розвідки — конкретні дані, — що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше", — повідомив президент.

Зеленський заявив, що поділиться цими даними з партнерами на рівні дипломатів і розвідок. За його словами, мають бути спільні дії спрямовані на протидію цим планам. Він наголосив, що необхідно "працювати в єдності заради справедливого миру".

Український президент впевнений, що всі у світі однаково зацікавлені у тому, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.

"Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", — заявив Зеленський.

Він також нагадав, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в Україні поки що менше, ніж у Росії — здатності руйнувати.

"Усі ви знаєте, якими ефективними є "петріоти", "айріси", "насамси", "гоуки" й інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі й інших наших містах, які зазнають російських ударів. І кожен лідер, кожна держава і кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, але й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо змусити Росію до цього — всі разом", — резюмував глава держави.

Глобальний саміт миру

15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн пройде Глобальний саміт миру, на якому учасники обговорять українську формулу миру. На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на участь у саміті лідерів 80-100 країн. Росія участі у перемовинах брати не буде.

Зеленський вважає, що на саміті миру у Швейцарії спершу варто узгодити остаточний документ без Російської Федерації, і тільки потім пред'явити його Москві.

19 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Швейцарія з нейтральної країни перетворилася на "відверто ворожу", тому не підходить Москві як майданчик для переговорів.