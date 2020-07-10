Китай заявил, что в Казахстане "неизвестная пневмония" убивает больше, чем COVID-19

Посольство Китая в Казахстане предупредило, что в стране бушует "неизвестная пневмония" после того, как был зафиксирован резкий рост случаев болезни начиная с июня этого года. Об этом сообщает South China Morning Post.

"Смертность этого заболевания намного выше, чем у нового коронавируса. Департаменты здравоохранения страны проводят сравнительные исследования вируса пневмонии, но пока могут его идентифицировать", – говорится в предупреждении посольства для граждан Китая.

На сайте посольства со ссылкой на местные СМИ сообщается, что с середины июня в Атырауской области, Актюбинской области и городе Шымкент были зафиксированы значительные всплески заболеваемости пневмонией.

Шымкент и столица Атырау находятся на расстоянии 1500 км, а расстояние между столицами Атырау и Актобе составляет 330 км.

В посольстве Китая заявили, что в трех местах на сегодняшний день зафиксировано около 500 случаев пневмонии, причем более 30 человек находятся в критическом состоянии. В целом по стране в первой половине года было зарегистрировано 1772 летальных случая от пневмонии, из которых 628 произошли в июне, включая граждан Китая.

"Посольство Китая в Казахстане напоминает китайским гражданам, что им следует знать о ситуации и усилить меры по предотвращению заражения", – добавляют в посольстве.

Власти Казахстана опровергли информацию Китая, что в стране наблюдается вспышка "неизвестной пневмонии", передает CNN.

В своем заявлении Министерство здравоохранения Казахстана признало наличие "вирусных пневмоний неустановленной этиологии", но отрицало, что вспышка была новой или неизвестной.

"В ответ на эти сообщения Минздрав Республики Казахстан официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также отметили, что глава ведомства Алексей Цой, на недавнем брифинге, говорил о случаях заболевания пневмонией по всей стране. Среди них были различные типы бактериальной, грибковой и вирусной пневмонии, в том числе некоторые с "неустановленной этиологией".

На брифинге также Цой сообщил, что все зарегистрированные случаи пневмонии в стране выросли более чем на 300% в июне в сравнении с аналогичным периодом времени в 2019 году. В прошлом году таких случаев было зарегистрировано 7 964, а в этом – 32 724. Связанные с заболеванием летальные случаи выросли на 129%. В июне 2019 года их было 247, а в этом году умерли 628 человек.