Иран заявил, что украинский самолет был сбит из-за ошибки в расчетах ПВО

Организация гражданской авиации Ирана назвала новую причину катастрофы украинского Boeing. Об этом сообщает ТАСС.

По данным организации, комплекс ПВО, который сбил в январе 2020 года сбил украинский самолет, был неправильно настроен, так как накануне его переместили.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", – говорится в докладе.

В документе подчеркивается, что после перемещения ПВО так и не перенастроили.

Из-за этого, система ошибочно распознала самолет МАУ как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. Самолет же вылетала из столицы Ирана, а не приближался к ней.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит иранскими военными. Тогда в генштабе иранских вооруженных сил Ирана объявил, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".