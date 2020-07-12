На границе Армении и Азербайджана произошли бои с применением артиллерии

В Минобороны Азербайджана сообщили, что около полудня "подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии". В Баку заявили, что "противник понес потери и отступил". При этом погибли двое азербайджанских военных и еще пятеро получили ранения.

В Минобороны Армении приводят противоположную версию. В Ереване утверждают, что около 12:30 азербайджанские военные попытались пересечь границу на автомобиле УАЗ. После предупреждения они якобы бросили авто и вернулись на свои позиции. Спустя час после этого инцидента якобы была предпринята попытка захватить армянский опорный пункт.

"В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана повторили попытку захватить наш опорный пункт, прикрываясь артиллерийским огнем, но были отброшены назад ответным огнем с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе․ С армянской стороны потерь нет", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали Бишкекский протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стали бои 2016 года, когда погибли десятки солдат с обеих сторон.