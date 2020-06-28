Бои без правил: Китай отправляет мастеров боевых искусств на границу с Индией

В Тибетский автономный район КНР были направлены 20 бойцов MMA. Китайская сторона не объясняет своего решения, но его связывают с недавним столкновением на границе с Индией

Китай направил на границу с Индией 20 мастеров боевых искусств. Китайская сторона официально не называет причин такого решение, но его связывают с недавним китайско-индийским конфликтом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Бойцы будут базироваться в городе Лхаса, который находится в Тибетском автономном районе КНР. Речь идет о членах MMA клуба Enbo, которые участвуют в таких международных турнирах, как Ultimate Fighting Championship в США.

"Если страна будет нуждаться в нас, бойцовский клуб Enbo с рвением возьмется и за более сложные задачи. А вот насчет того, принимали ли наши бойцы участие в конфликте (с Индией, – ред.), то не спрашивайте меня, потому как и я не спрашивал", – заявил владелец клуба Эн Бо.

Конфликт между Индией и Китаем произошел 15 июня и привел к человеческим жертвам. Индийская сторона тогда заявила, что во время столкновения погибли 20 военных, Китай же подтвердил наличие потерь со своей стороны, но не назвал точного числа погибших.

Обе стороны обвинили в эскалации друг друга, но договорились урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Исходя из соглашения 1996 года использование огнестрельного оружия военными Индии и Китая в приграничных зонах запрещается. Поэтому бой между военными двух стран велся врукопашную или с применением холодного оружия. Именно из-за этого решение Китая направить к границе мастеров MMA связывают с недавним конфликтом.

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