"Духовник Поклонской" потребовал от Путина передать ему власть

Свой ультиматум он озвучил в очередном обращении, опубликованном в YouTube его представителя Всеволода Могучева.

"В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России", — заявил Сергий.

В противном случае он пригрозил Путину и "богоотступнику" патриарху Кириллу "полномасштабную духовной войной". По словам священника, они вместе с "хабадники во главе с Берл Лазаром" (главный раввин РФ) привели страну "к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни".

"Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. […] Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым", — говорит Сергий.

Схиигумен Сергий (Николай Романов), которого в СМИ неоднократно называли духовником Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка, в июне захватил Среднеуральский женский монастырь и вступил в конфликт с руководством РПЦ.

Ранее он высказывался против идентификационного кода, проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса, и утверждал, что с помощью вакцинирования в людей хотят вживить микрочипы. Из-за таких проповедей ему временно запретили церковнослужение, но схиигумен с таким решением не согласился и захватил монастырь.

В начале июля Сергия оштрафовали за проповеди с отрицанием существования коронавируса и официально лишили сана. После этого он призвал лишить сана главу РПЦ патриарха Кирилла.