Анджей Дуда с минимальным перевесом побеждает на выборах президента Польши, - экзит-полл

Действующий президент, кандидат от партии "Право и справедливость" Анджей Дуда с минимальным отрывом опередил представителя оппозиционной "Гражданской коалиции", мэра Варшавы Рафала Тшасковского во втором туре президентских выборов в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного социологической компанией Ipsos по заказу польских каналов TVP, Polsat и TVN24.

По данным экзит-пола, за Дуду проголосовали 50,4% избирателей, а за Тшасковського – 49,6%.

Озвученные результаты находятся в пределах статистической погрешности в 2%, поэтому во время подсчета голосов победитель выборов еще может измениться.

Согласно данным экзит-полла явка составила 68,9%. В первом туре проголосовали 64,5% избирателей.

Официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия Польши обнародует 14 июля.