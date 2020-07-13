Суд в США разрешил провести первую с 2003 года федеральную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить из-за коронавируса первую за 17 лет федеральную смертную казнь. Об этом сообщает The New York Times.

Таким образом, смертный приговор должен быть исполнен в понедельник, 13 июля, как и было запланировано ранее.

Родственники жертв преступника настаивали на переносе казни. Они все еще хотят успеть обратиться в Верховный суд США и настоять на приостановке приведения в исполнение приговора в связи с эпидемиологической ситуацией: на казни родственники жертв могут заразиться коронавирусом, уточняет CNN.

Казнят Даниэля Льюиса Ли – члена группы сторонников превосходства белой расы, убившего в 1996 году семью из трех человек. Он входит в число четверых преступников, которые будут казнены в США на федеральном уровне. Все они признаны виновными, в том числе, в убийствах детей, их казнят в течение июля-августа.

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Все участники казни Льюса Ли должны будут носить медицинские маски, им также измерят температуру.

Последний раз высшую меру наказания в США на федеральном уровне приводили в действие в 2003 году. С тех пор в стране действовал негласный мораторий на смертную казнь, потому что правила введения инъекций не были согласованы.

В июне стало известно, что федеральные власти Соединенных Штатов намерены возобновить смертную казнь после многолетнего перерыва.

Напомним, в США смертная казнь является законным наказанием, в соответствии с федеральным законодательством, а также применяется в 29 штатах. В соответствии с восьмой поправкой к конституции США, смертная казнь может применяться в случаях, если осужденный совершил убийство с отягчающими обстоятельствами. Смертная казнь в Америке проводится пятью способами - в зависимости от законодательства штата: это повешение, электрический стул, расстрел, газовая камера и смертельная инъекция.