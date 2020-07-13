Безалкогольный карантин. В Южной Африке запретили продавать спиртные напитки из-за COVID-19

В Южно-Африканской республике ввели новые карантинные ограничения из-за коронавируса, включая запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает ВВС.

В стране был введен комендантский час в ночное время суток, а также граждан обязали носить маски даже на открытом воздухе. Президент Сирил Рамафоса заявил, что введенный запрет на алкоголь, второй в этом году, снимет давление на национальную систему здравоохранения.

Такое решение было принято после того, как число случаев коронавируса в стране достигло 276 тыс., также было зафиксировано 4079 летальных исходов. Согласно прогнозам правительства, к концу года число умерших от COVID-19 может увеличиться до 50 тыс.

Южно-Африканская республика является наиболее пострадавшей страной на континенте, и в начале недели был зафиксирован рекордный рост случаев COVID-19. За сутки в стране зарегистрировали 12 058 новых случаев коронавируса, из которых половина пришлась на эпицентр вспышки – провинцию Гаутенге.

Новый запрет на продажу алкоголя был выпущен спустя несколько недель после того, как был снят предыдущих трехмесячный запрет. Таким образом, правительство страны пытается предотвратить пьяные драки, сократить насилие в семьях и избежать алкогольных вечеринок в выходные дни, которые распространены в Южной Африке.

Врачи и полиция утверждают, что предыдущий запрет привел к резкому сокращению срочных обращений в больницы. При этом, пивовары и виноделы страны жаловались на то, что правительство лишает их средств к существованию.