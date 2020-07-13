Самоубийство мэра Сеула: секретарша обвинила его в домогательствах на протяжении 4 лет

Экс-секретарша погибшего мэра Сеула Пак Вон Суна обратилась в полицию с заявлением о его сексуальных домогательствах, которые продолжались более четырех лет.

Об этом на пресс-конференции в Сеуле рассказали ее адвокат и представители организаций по защите прав женщин и жертв сексуального насилия, сообщает Yonhap.

"В течение долгих часов молчания мне было одиноко от боли ... Чтобы защитить себя, настолько бессильную и уязвимую от огромной власти, я хотела защитить себя защитой справедливого закона", – зачитали представители ее заявление.

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Экс-секретарша утверждает, что мэр приставал к ней и отправлял интимные фотографии через защищенный чат в Telegram. В качестве доказательств она предоставила полиции свой телефон, в котором содержится вся переписка.

По ее словам, Пак Вон Сун не раз пытался обнимать ее в кабинете и в комнате отдыха, настаивал на совместных селфи, а когда женщина поранила колено, начал целовать его.

Письма и фото переданы правоохранителям, заявила адвокат.

Напомним, 64-летний Пак Вон Сун обнаружен мертвым в северной части Сеула.

Около 150 полицейских и пожарных вели поиск с применением дронов и розыскных собак. Тело мэра было найдено недалеко от того места, где в последний раз был зафиксирован сигнал его телефона.

"Я извиняюсь перед всеми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", – написал Пак Вон Сун в предсмертной записке.