Статистика коронавируса в мире на 14 июля: за сутки – более 200 тысяч новых инфицированных

В мире по состоянию на 14 июля, количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 13 234 687 человек, 575 466 из которых скончались, а 7 695 922 – выздоровели.

Об этом сообщает сайт Worldometers, отслеживающий распространение пандемии коронавируса.

Отмечается, что за сутки число заболевших увеличилость более чем на 200 тысяч человек.

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (3 479 483), Бразилия (1 887 959), Индия (907 645), Россия (733 699), Перу (330 123), Чили (317 657), Мексика (304 435), Испания (303 033), Великобритания (290 133), ЮАР (287 796).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США, Бразилии, Великобритании, Мексике, Италии, Франции и Испании. В Китае в общем – 4,641.

Во вторник, 14 июля, материковый Китай сообщил о трех новых случаях активной формы COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая. Все пациенты заразились за рубежом, пишет ТСН со ссылкой на People's Daily, China. Отмечается, что в Пекине, где в прошлом месяце зафиксировали вспышку коронавируса на крупном рынке "Синьфади", уже восемь дней подряд не выявляют ни одного нового инфицированного.

В мире по состоянию на утро 13 июля, количество случаев инфицирования коронавирусом составляло 13 млн 23 тыс. 514 человек.