Азербайджан сообщил о гибели генерала и полковника в ходе боев с Арменией

В ночь на 14 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области на северо-востоке Армении продолжались обстрелы, начавшиеся 12 июля. Стороны приводят противоречивую информацию о ходе столкновений и потерях.

Так замминистра обороны Азербайджана Керим Велиев заявил, что с 12 июля уничтожены до 100 армянских военных, техника и командный пункт. Он также сообщил о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров: генерал-майора, полковника и еще пяти человек, в том числе двух офицеров.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и погибший генерал Полад Гашимов (слева)



В Армении сообщили только о двух легко раненых полицейских. "Армянские вооруженные силы не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам. Мишенью становятся лишь инженерные инфраструктуры и технические средства вооруженных сил", – отмечалось в заявлении местного минобороны.

Видео армянской стороны:

Видео азербайджанской стороны:

Напомним, Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

Однако военные действия периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стали бои 2016 года, когда погибли десятки солдат с обеих сторон.

Переговорный процесс (без особого успеха) идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.