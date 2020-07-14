В Иране сообщили о казни агента ЦРУ

В Иране был казнен бывший военный Резу Аскари, приговоренный к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США.

Об этом заявил представитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эсмаили, сообщает Mizan Online.

По словам Эсмаили, Аскари длительное время служил в министерстве обороны Ирана и вышел в отставку в 1995 году. Незадолго до увольнения в запас, утверждают власти Ирана, военный начал сотрудничать с ЦРУ и продал американской разведке секретную информацию о ракетной программе.

Смертный приговор в отношении Махмуда Мусави-Маджда, также осужденного за сотрудничество с ЦРУ, пока не приведен в исполнение. В Иране утверждают, что Мусави-Маджда предоставил информацию американским и израильским спецслужбам о местонахождении убитого иранского командира Революционной гвардии Кассема Сулеймани.