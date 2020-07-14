Британия запретила сеть 5G от Huawei из соображений нацбезопасности

В Великобритании операторам мобильной связи запретили покупать новое оборудование Huawei 5G после 31 декабря. Также компании должны будут убрать все оборудование 5G китайской фирмы из своих сетей к 2027 году. Об этом сообщает ВВС.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден в Палате общин заявил, что такой шаг отложит развертывание 5G в стране на год.

Решение было принято вслед за санкциями, введенными Вашингтоном, который утверждает, что китайская фирма представляет угрозу национальной безопасности. В Huawei такие обвинения отрицают.

По словам Доудена, совокупная стоимость ограничений в отношении Huawei будет составлять 2,5 млрд долларов.

"Это было непростое решение, но оно является правильным для телекоммуникационных сетей Великобритании, для нашей национальной безопасности и нашей экономики, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе", – заявил министр.

Британское правительство пока не считает необходимым отказываться от имеющегося оборудования 2G, 3G и 4G, поставляемого Huawei.

В свою очередь, в Huawei сообщили, что шаг британского правительства "был плохой новостью для любого человека с мобильным телефоном в Великобритании". Также в компании пригрозили "перевести Великобританию в медленную цифровую полосу, увеличить счета и цифровую пропасть".

В Украине петиция Зеленскому о запрете 5G из-за "вреда здоровью" набрала необходимые голоса. Гражданка Юлиана Гордей зарегистрировала эту петицию 7 апреля 2020 года.