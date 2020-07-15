Статистика коронавируса в мире на 15 июля: за сутки – более 210 тысяч новых инфицированных

В мире по состоянию на 15 июля, количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 13 448 500 человек, 581 287 из которых скончались, а 7 851 480 – выздоровели.

Об этом сообщает сайт Worldometers, отслеживающий распространение пандемии коронавируса.

За прошедшие сутки в мире более 214 тысяч человек заболели коронавирусной болезнью COVID-19. Также за сутки болезнь унесла жизни 5413 (днем ранее – 3718) пациентов.

В США за минувшие сутки диагностировали 65 594 (935 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Бразилии 43 245 (1341 умерло), в Индии 29 842 (588 умерло), ЮАР 10496 (174 умерло), России 6248 (175 умерло).

В частности, в американском штате Техас было зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19. Местные медики за сутки выявили 10745 инфицированных. Это – самый высокий показатель за все время с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущий антирекорд в Техасе был установлен 11 июля, когда за сутки был выявлен 10351 заразившийся.

Всего в штате зарегистрировано более 275 тыс. случаев заболевания.

За минувшие сутки в Китае выявлены 10 новых случаев заражения коронавирусом, из них шесть больных в активной форме и четыре бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Все случаи "импортированы".

В мире по состоянию на 14 июля, количество случаев инфицирования коронавирусом составляло 13 234 687 человек, 575 466 из которых скончались, а 7 695 922 – выздоровели.