Ограничение автономии Гонконга: Трамп ввел санкции против Пекина, в Китае пообещали ответить

Президент США Дональд Трамп официально ввел санкции против китайских властей в связи с принятием закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом Белый дом сообщил в Twitter.

"Президент Трамп только что подписал закон и исполнительный приказ о привлечении Китая к ответственности за свои репрессивные действия против народа Гонконга", – говорится в сообщении.

Выступая в Белом доме, Трамп назвал действия Пекина в отношении Гонконга "деспотичными" и заявил, что Америка будет относиться к Гонконгу так же, как и к материковому Китаю, сообщило издание The Hill.

В свою очередь Китай планирует ввести ответные санкции против американской стороны. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает Reuters.

"Мы призываем американскую сторону немедленно отменить соответствующее решение и прекратить делать любые заявления и совершать поступки, которые наносят ущерб интересам Китая", – сказала представитель ведомства.

По ее словам, китайская сторона будет действовать дальше в соответствии с развитием ситуации.

Кроме того, Чуньин назвала действия США грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая.

Отметим, 30 июня Китай официально принял спорный закон о нацбезопасности Гонконга, который дает КНР новые полномочия и ограничивает свободы специального административного района. После чего Палата представителей США одобрила новые санкции. Закон предусматривает введение санкций против китайских чиновников, которые подрывают автономию Гонконга, а также против банков, которые имеют с ними дело.