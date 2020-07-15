Иммунолог из Стэнфорда рассказал, зачем соблюдать дистанцию с маской на лице

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что во время пандемии необходимо соблюдать все меры предосторожности, включая социальную дистанцию, мытье рук и ношение масок. Именно такой набор мер сможет остановить распространение вируса. Об этом сообщает доктор инфекционных заболеваний Стэнфордского университета и иммунолог Энн Лю, доктор медицинских наук, передает Popsugar.

Новые исследования показывают, что ношение масок крайне важно, так как коронавирус может распространяться даже с помощью микрокапель, которые долго остаются в воздухе. Также ученые выяснили, что ношение маски в целом снижает риск заражения на 24-94%, в зависимости от материала, из которого она сделана.

В это же время, вместе с ношением маски важно соблюдать и социальное дистанцирование.

"Некоторые люди неправильно носят маски. Людям это надоедает, поэтому они считают, что можно немного расслабиться (стянуть маску под нос или подбородок). Кроме этого, несмотря на то, что медицинские маски хорошо останавливают респираторные капли, то маски не медицинского уровня менее эффективны. Капли непременно просочатся сквозь", – говорит Лю.

Она отмечает, что социальной дистанцирование при ношении маски дает больше шансов защитить себя и других.

"Все меры должны быть объединены, чтобы уменьшить передачу вируса", – отметила эксперт.

Также Лю подчеркнула, что на улице респираторные капли действительно, будут рассеиваться быстрее, но в помещениях они могут "накапливаться и концентрироваться".