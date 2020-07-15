За три дня боев на границе Азербайджана и Армении погибли 16 человек

За три дня боев на границе между Азербайджаном и Арменией с обеих сторон убиты не менее 16 человек, в том числе 11 за минувшие сутки.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что генерал-майор армии, полковник, два майора и еще трое военнослужащих погибли утром во вторник во время столкновений на границе страны с Арменией.

12 июля в Минобороны Азербайджана сообщили, что около полудня "подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии".

В Баку также заявили, что "противник понес потери и отступил". При этом погибли двое азербайджанских военных и еще пятеро получили ранения.

В Минобороны Армении приводили противоположную версию: якобы около 12:30 азербайджанские военные попытались пересечь границу на автомобиле УАЗ. После предупреждения они якобы бросили авто и вернулись на свои позиции. Спустя час после этого инцидента якобы была предпринята попытка захватить армянский опорный пункт.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года.