Пранкеры из РФ поинтересовались у Анджея Дуды, не планирует ли Польша забрать себе Львов

Пранкеры из России Вован и Лексус позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравили его с переизбранием на высший должностной пост страны.

Дуда подтвердил аутентичность разговора. "Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не плохо выговаривает слово zubrówka, хотя голос был очень похож", – написал он в Twitter.

Во время разговора пранкеры интересовались ситуацией с коронавирусом в Польше, на что Дуда ответил, что сейчас в стране 38 тыс. случаев COVID-19. Пранкеры начали задавали наводящий вопрос: кто главный источник коронавируса?

"Сложно сказать. Может быть, Украина. У нас в стране много людей из Украины", – ответил президент Польши.

Также "генсек ООН" и Дуда поговорили о дискуссии главы Польши с президентом РФ Владимиром Путиным о Второй мировой войне. "Он обвинил нас в том, что мы начали войну... Но проблема в том, что [СССР] оккупировал нас", – сказал Дуда.

"Мы по-разному смотрим на историю. Россияне говорят, что это было "дружественное присутствие", а мы называем это "оккупацией", – добавил он.

Вслед за этим Дуде предложили ответить на вопрос, думает ли Польша забрать себе западные регионы Украины. Поначалу президент Польши не нашелся, что ответить, и попытался перепросить "Гуттериша" о сути вопроса.

В конце концов, президент на повышенном тоне возразил: "Нет, это Украина... Нет-нет, в Польше об этом даже не говорят. Это часть Украины, вот и все. Ни одна политическая сила в Польше не предлагала ничего подобного. У нас очень хорошие отношения с Украиной, мы ее поддерживаем".

"А Зеленский – хороший парень?" – спросили пранкеры напоследок. "Ну да, на мой взгляд – да", – ответил Дуда.