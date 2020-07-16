В Варшаве расценили пранк над президентом Дудой как попытку РФ рассорить Польшу и Украину

Разговор российских пранкеров Вована и Лексуса от имени генсека ООН Антониу Гуттериша с президентом Польши Анджеем Дудой – это попытка РФ поссорить Польшу и Украину. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает onet.pl.

Также Чапутович назвал пранк "дезинформационной акцией России". В подтверждение предположения о том, что целью такой акции было внести раздор в отношения Польши и Украины, министр приводит содержание разговора.

"Об этом свидетельствуют вопросы, заданные президенту Анджею Дуде. Но я хочу сразу сказать, что его ответы были правильными, это не подвергало Польшу никаким недоразумениям с какой-либо страной", – говорит он.

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По словам главы пресс-службы канцелярии президента Польши Марцина Кендрина, пранк будут расследовать соответствующие службы. Также он добавил, что перед разговором собеседников проверяла польская миссия при ООН.

14 июля в сети появилась запись разговора Дуды с "Гуттеришом", в которой собеседники затрагивают темы отношений с Украиной, а также президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Среди прочего, "Гуттериш" поинтересовался у Дуды, не планирует ли Польша забрать у Украины Львов.

"Нет, это Украина... Нет-нет, в Польше об этом даже не говорят. Это часть Украины, вот и все. Ни одна политическая сила в Польше не предлагала ничего подобного. У нас очень хорошие отношения с Украиной, мы ее поддерживаем", – ответил президент Польши.

Сам Дуда в Twitter подтвердил аутентичность разговора.