Анджей Дуда внесет в Конституцию Польши запрет на усыновление детей однополыми парами

Дуда заявил, что Конституция должна четко указать, что усыновление ребенка лицом, находящимся в однополых отношениях, запрещено. "Я подпишу соответствующий документ в понедельник, 6 июля, вместе с проектом президентской поправки в Конституцию", – пообещал он, сообщил Dziennik.pl.

Президент убежден, что для блага ребенка такая запись должна существовать, потому что "сейчас ответственность за воспитание этого ребенка возлагается на государство", поэтому он и решил предложить парламентариям ввести такое положение.

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Дуда уверен, что его инициативу поддержат все фракции Сейма (парламента), а внесение изменений в Конституцию прекратит обсуждение вопроса целесообразности усыновления детей представителями ЛГБТ-сообщества.

"Если это будет прямо написано в Конституции, то эмоции утихнут. Конституция навсегда прекратит политические споры по этому вопросу", – считает президент.

Напомним, что во второй тур президентских выборов, которые сейчас проходят в Польше, вышли Анджей Дуда и оппозиционный кандидат от "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тжасковский.

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