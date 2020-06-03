Польша назначила дату проведения президентских выборов

Выборы должны были пройти в мае, но их перенесли из-за коронавируса

Президентские выборы в Польше, которые были отменены в мае из-за пандемии коронавируса, состоятся 28 июня.

Об этом сообщает TVP Info.

Дату голосования объявила спикер польского Сейма Эльжбета Витек.

"Мы собираемся начать избирательную кампанию. Я надеюсь, что конкуренция будет честной", – заявила Витек.

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Президент Польши Анджей Дуда подписал Закон об особых правилах организации всеобщих выборов президента Польши. Закон предусматривает голосование смешанным способом – на избирательных участках и для желающих – по почте.

Кандидаты, представленные на выборы, которые не состоялись, могут принять участие в объявленных выборах без необходимости повторного сбора 100 000 подписей.

Как ранее сообщал Фокус: