Польша отменила карантин для украинских заробитчан

Польские власти пошли на послабление карантинных ограничений для сезонных рабочих из Украины

Сезонные работники, которые решат приехать в Польшу, смогут приступить к работе без необходимости пребывания в двухнедельном карантине.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский, пишет RMF24.

По его словам, на данный момент, как в Польше, так и в других странах западной Европы наблюдается нехватка сезонных рабочих.

"Мы не знаем, каким будет масштаб этого явления и сколько таких сотрудников через восточную границу приедет в Польшу", – отметил Ардановский.

При этом он отметил, что на данный момент у государства нет возможности проводить тестирование на коронавирус для иностранных граждан.

Министр также призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая.

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