Польские консульства в Украине возобновляют выдачу рабочих виз
2020-04-30 19:22:00
Уже с 4 мая
Польские консульства в Украине возобновляют выдачу рабочих виз с 4 мая.
Об этом сообщается на правительственном сайте Польши.
Напомним, польские консульства в Украине временно прекратили работу с 16 марта.
"С 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", – говорится в сообщении.
В связи с этим от 30 апреля заявители, которые имеют соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.
При этом другие визы пока выдаваться не будут, даже несмотря на наличие актуальной регистрации и всех необходимых документов.
Как пишет издание Money.pl, механизм трудоустройства в Польше во время карантина согласован дипведомствами стран.
"Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что такой шаг является ответом на многократные призывы польских работодателей и работников из Украины.
Отметим, что в ночь с 14 на 15 марта Украина временно прекратила пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей. Ранее издание Bloomberg написало, что без украинских заробитчан польскому строительному сектору грозит обвал.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинцы обращаются к властям за помощью с организацией чартеров за рубеж, но получить ее не смогут. По словам министра, украинские власти не будут помогать гражданам по этому вопросу – это нелогично на фоне борьбы с коронавирусом.
- Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые заинтересованы в украинских сезонных работниках. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет вести переговоры со странами, которые будут заинтересованы в украинских работниках.