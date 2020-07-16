Медиакомпания NBCUniversal запустила свой стриминговый сервис Peacock

Пользоваться сервисом можно бесплатно (с просмотром рекламы) или по подписке ( с меньшим количеством рекламы или вообще без нее). Peacock пока доступен только в США.

В бесплатном режиме доступно 13 тысяч часов контента, включая такие фильмы, как "Матрица", "Парк Юрского периода", "Идентификация Борна", сериалы "Офис", "Парки и зоны отдыха", "Студия 30", "Аббатство Даунтон", "Доктор Хаус" и др.

За $4,99 в месяц доступно 20 тыс. часов контента, однако в нем все еще присутствует реклама (5 минут в час). За $9,99 в месяц можно смотреть практически без рекламы.

Peacock доступен на устройствах Apple и Android, игровых приставках Microsoft Xbox, Sony PlayStation и на Smart TV.

NBCUniversal является дочерней компанией корпорации Comcast.

Напомним, в 2020 году уже были запущены стриминговые сервисы HBO Max и Quibi.

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify 14 июля начал работать и в Украине.