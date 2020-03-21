Встретимся в стриме. Виртуальная концертная программа на карантин

Музыканты, как и весь мир, ушли на карантин. Но культурные мероприятия не отменяются, а переходят на онлайн-площадки

Режим карантина больно ударил по культурной сфере — закрылись музеи, театры и концертные площадки, представления отменили или перенесли на вторую половину года. Культурные институции и творческие люди переходят на новый формат общения с аудиторией и устраивают прямые трансляции онлайн. Такие примеры есть и в Украине. Сергей Жадан запланировал поэтическое чтение, которое состоится в субботу, 21 марта, в 20.30 на фейсбук-странице Львовского книжного форума. Также Радио Аристократы объявили онлайн-вечеринку с лучшими украинскими диджеями в первую карантинную пятницу.

Если в Украине культурно-развлекательные стримы пока единичны, то на Западе они превращаются в массовое движение. Наиболее активными его участниками являются музыканты, которые играют у себя в гостиных и даже спальнях и транслируют это в соцсетях. К ним присоединяются и музыкальные организации и заведения, которые понимают, что карантин — это надолго, и запускают длительные онлайн-проекты. Фокус собрал именно те ресурсы, которыми можно воспользоваться не только в ближайшие выходные, но и запланировать культурную программу на диване на недели вперед.

Короно-вечеринка

Клубная жизнь — неотъемлемая часть развлечений в Берлине. По статистике за клубными вечеринками и безумными ночными танцами в столицу Германии ежегодно приезжали около 3 млн туристов. В 2019-м эти заведения принесли €1,5 млрд в бюджет города. С 13 марта берлинские ночные клубы закрылись на карантин, но через неделю открылись в другом месте — на сайте www.unitedwestream.berlin. Кроме того, Клубная комиссия Берлина призывает всех неравнодушных перечислить небольшую сумму на поддержку работников отрасли.

Расписание: Выступления диджеев из разных клубов Берлина транслируют на www.unitedwestream.berlin, онлайн-стримы начинаются с 19.00 и проходят до полуночи. Организаторы проекта обещают стримы по несколько раз в неделю, на выходные — обязательно. Расписание стримов на ближайшие три дня публикуют как на сайте, так и на фейсбук-странице проекта.

Лучшие голоса

О переходе на онлайн-формат одной из первых объявила нью-йоркская опера Metropolitan и с 16 марта запустила показы представлений. Правда, театр не стримит, а показывает записи опер разных лет. Для показа выбирают лучшие — с оперными звездами мирового масштаба, поэтому у аудитории есть прекрасная возможность увидеть и послушать тенора Хуана-Диего Флореса, а также таких оперных див, как Диана Домрау, Анна Нетребко и Рене Флеминг.

Расписание: на сайте www.metopera.org публикуют расписание показов на две недели вперед. 23-29 марта, к примеру, объявлено "Неделей Вагнера", и зрители могут устроить оперный хардкор и посмотреть нибелунговский цикл, в том числе "Золото Рейна", "Валькирию" и "Зигфрида". Будьте готовы к тому, что эти оперы длятся долго — 4-5 часов. Записи опер можно смотреть прямо на стартовой странице, они актуальны в течение суток.

Музыка без границ

Одно из лучших концертных заведений мира, Берлинская филармония, полностью ушла в "цифровой концертный зал". Ресурс www.digitalconcerthall.com работал и раньше, но подписка на него была платной, €15 за неделю. Теперь же немецкие музыканты открыли свободный доступ на сайт. Там есть как стримы (впрочем первый из них в расписании назначен на 24 апреля), так и записи концертов — архив у филармонии великолепный, можно найти классическую музыку на любой вкус. Помимо этого на сайте собраны документальные фильмы о великих музыкантах, к примеру, дирижере Герберте фон Караяне. А в рубрике «интервью» можно посмотреть разговор нашего дирижера Кирилла Петренко, который успешно работает в Европе.

Расписание: нужно зарегистрироваться на сайте www.digitalconcerthall.com и ввести промокод BERLINPHIL до 31 марта. Свободный доступ будет действовать в течение месяца.

Звезды чарта

Журнал Billboard, который специализируется на рейтингах популярной музыки и имеет большой авторитет в западной музыкальной индустрии, запустил онлайн-концерты на своей фейсбук-странице. Проект заключается в том, что исполнители и группы играют и поют у себя дома, концерты длятся по 15-25 минут и иногда включают в себя короткие интервью с музыкантами. Трансляции затем сохраняют, их можно посмотреть в разделе видео. Среди них — выступления таких звезд, как Джеймс Блант, JoJo и LP. Этот проект длится уже больше года, в архиве собралось более 250 выступлений.

Расписание: если раньше Billboard выкладывал по два домашних концерта в неделю, то теперь проект расширился до четырех выступлений в неделю. За ними можно следить на странице трансляций журнала https://www.facebook.com/watch/Billboard/1711083055850565/

Фестиваль социальной дистанции

С началом пандемии коронавируса набрал обороты новый вид работы с информацией — агрегаторы стримов в сфере культуры. Один из них — Фестиваль социальной дистанции, основанный канадским драматургом Ником Грином и его коллегами. Из-за пандемии была отменена премьера мюзикла "В реальной жизни" по книге Грина, и он в чувствах запустил сайт www.socialdistancingfestival.com. На ресурсе есть расписание на каждый день — стримы театральных, музыкальных и танцевальных представлений, чтения поэзии и прозы, комедийные стендапы и различные мастерклассы. Календарь расписан вплоть до 11 апреля.

Адресный бонус: среди агрегаторов музыкальных событий наиболее удобна лента портала NPR Music. На одной странице собраны концерты музыкантов в разных жанрах на разных онлайн-площадках. Читателя предлагают заполнить гугл-форму, чтобы получать персональные напоминания об интересных вам жанрах и исполнителях.