Польская оппозиция в Верховном суде оспаривает результаты выборов

В Польше оппозиционный блок "Гражданская коалиция" подал жалобу в Верховный суд страны, в которой требует признать недействительными выборы президента, которые состоялись 12 июля.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кандидат от оппозиции Рафал Тшасковський проиграл с незначительным отрывом: Дуда опередил Тшасковського на 2%.

Оппозиция настаивает, что на выборах были нарушены принципы равенства и всеобщности, поскольку действующего президента Анджея Дуду, который в результате выборов пошел на второй срок, поддерживал "весь государственный аппарат".

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Кроме того, оппозиционеры обвиняют общественно-правовое телевидение Польши в том, что оно не скрывало симпатий к действующему президенту.

В поданном в суд жалобе также приведены показания около двух тысяч избирателей, сообщают о проблемах с регистрацией на выборы, запоздалое поступления избирательных документов и препятствия при голосовании за границей.

Напомним, по результатам подсчета 100% голосов, отданных во время второго тура президентских выборов в Польше 12 июля, за действующего президента Анджея Дуду проголосовали 51,03% избирателей. За представителя партии "Гражданская платформа" Рафала Тшасковського, отдали голоса 48,97% избирателей.

