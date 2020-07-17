ФБР начало расследование взлома аккаунтов в Twitter, принадлежащих VIP-персонам

ФБР начало расследование крупнейшего взлома Twitter-аккаунтов известных политиков и звезд шоу-бизнеса в США. Об это сообщает ВВС.

По словам бюро, "аккаунты были скомпрометированы" для мошеннической аферы с криптовалютой. Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту потребовал от Twitter объяснений. После этого, в компании заявили, что хакеры совершили атаку на сотрудников "имеющих доступ к внутренним системам и инструментам".

"Мы знаем, что они (хакеры, – ред.) использовали этот доступ, чтобы получить контроль над многими авторитетными (в том числе проверенными) учетными записями, чтобы отправлять твиты от их имени", – заявили в компании.

В Twitter добавили, что были предприняты "существенные шаги" по ограничению доступа к таким внутренним системам и инструментам, пока продолжается расследование инцидента.

На время компания также заблокировала пользователям отправлять твиты с адресами кошельков для Bitcoin.

В Белом доме поспешили сообщить, что Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа не был взломан.

"Невозможно преувеличить, насколько тревожным является этот инцидент, как по своим последствиям, так и по очевидной неспособности внутренней службы Twitter предотвратить его", – говорит сенатор-республиканец Роджер Уикер.

Сразу же после обнаружения взлома, Twitter был вынужден пойти на радикальный шаг, запретив многим подтвержденным аккаунтам отправлять твиты. Запросы на сброс пароля также были заблокированы на время.

Кроме этого, соцсеть удаляла твиты из скомпрометированных аккаунтов, но это не помогло. Например, после удаления первого фейкового твита от Илона Маска, появились еще несколько.

К концу четверга, 16 июля, эти функции соцсети были восстановлены, но в компании заявили, что все еще работают над решением проблемы.

Отмечается, что среди пользователей Twitter, кто пострадал от хакеров, оказались такие известные люди как Илон Маск, Билл Гейтс, Майк Блумберг, Джо Байден, Ким Кардашьян и Канье Уэст, а также аккаунты компаний Uber и Apple.

Во всех взломанных аккаунтах публиковались твиты с призывом отправлять биткоины на определенные кошельки — и обещанием их возвращения в двойном размере.