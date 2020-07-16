Крупнейший взлом Twitter. Хакеры от имени Илона Маска и Барака Обамы просили биткоины

Во всех взломанных аккаунтах публиковались твиты с призывом отправлять биткоины на определенные кошельки — и обещанием их возвращения в двойном размере.

Вчера вечером произошла хакерская атака на Twitter-аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, главы Amazon Джеффа Безоса, музыканта Канье Уэста, бывшего главы США Барака Обамы, основателя Tesla Илона Маска и многих других.

Во всех взломанных аккаунтах публиковались похожие твиты с призывом отправлять биткоины на определенные кошельки — и обещанием их возвращения в двойном размере.

Сообщения содержали адрес одного и того же биткоин-кошелька. За несколько часов в него вложили 112 тысяч долларов.

По словам пресс-службы соцсети, это – скоординированная атака социальной инженерии людьми, которые успешно получили доступ к внутренним системам и инструментам через работников соцсети. В компании подтвердили, что хакеры завладели многими аккаунтами с большим количеством читателей (включая верифицированные).

"Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло", – сказал глава соцсети Джек Дорси.

Напомним, в Украине задержали иностранца, которого разыскивали сотрудники ФБР и Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) США из-за мошенничества, а Киберполиция разоблачила хакерскую группу, члены которой взломали более 20 тысяч серверов по всему миру.