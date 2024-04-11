Хакеры могут взломать 90 тысяч телевизоров LG: кто станет жертвой и чем грозят атаки

Хакеры могут задавать ТВ-панелям LG разные команды, а пользователи даже не будут знать об этом.

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Новое исследование компании по кибербезопасности Bitdefender показало, что телевизоры LG могут стать мишенями для хакеров. Злоумышленники способны перехватить управление рядом устройств, пишет Тechradar.

Версии операционной системы WebOS TV с 4 по 7 располагают уязвимостями, позволяющими хакерам добавить себя в качестве пользователя, захватить управление устройством и задавать разные команды.

Согласно отчету, более 91 000 устройств подвержены риску атаки, так как они подключены интернету, несмотря на то, что уязвима только служба доступа к локальной сети Shodan.

Первая уязвимость, получившая маркировку CVE-2023-6317, позволяет хакерам обойти механизмы авторизации, изменив одну переменную. В итоге, мошенники могут добавить себя в качестве пользователей телевизора. Далее, воспользовавшись уязвимостью, обозначенной как CVE-2023-6318, они способны получить полный доступ к устройству, что открывает им путь для внедрения самых разных команд.

Используя еще две уязвимости, CVE-2023-6319 и CVE-2023-6320, киберпреступники могут либо манипулировать библиотеками, чтобы обеспечить внедрение команд, либо они могут манипулировать конкретной конечной точкой API для внедрения аутентифицированных команд (API, Application Programming Interface — программный интерфейс приложения, описывающий способы взаимодействия одной компьютерной программы с другими, — ред.).

Уязвимые модели телевизоров LG:

LG43UM7000PLA под управлением WebOS 4.9.7–5.30.40;

OLED55CXPUA под управлением WebOS 5.5.0 – 04.50.51;

OLED48C1PUB под управлением WebOS 6.3.3-442 (kisscurl-kinglake) — 36.03.50;

OLED55A23LA под управлением WebOS 7.3.1-43 (mullet-mebin) — 33.03.85.

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Патч для устранения этих уязвимостей был выпущен 22 марта 2024 года, а для вышеуказанных моделей он станет доступен с 10 апреля, поэтому стоит проверить версию операционной системы уязвимых телевизоров LG, чтобы убедиться, что патч установлен.

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