Вся квартира в пачках денег: работница ресторана оказалась миллиардершей (фото)

По информации прокуратуры, женщина инвестировала деньги в недвижимость в Дубае и приобретение ценных вещей в Цюрихе.

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Королевский суд признал виновной в ряде финансовых преступлений 42-летнюю Цзянь Вэнь из Хендона, что на севере Лондона. Женщину, которая работала в обычном китайском ресторане, арестовали за участие в крупнейшей в истории Великобритании операции по отмыванию наличных денег. Об этом пишет издание Daily Star.

Цзянь Вэнь арендовала роскошную квартиру с шестью спальнями за 17 тысяч фунтов (около 837 тыс. грн) в месяц, а также перевела сына в частную школу, выдавая себя за сотрудницу ювелирной фирмы.

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По информации прокуратуры, в 2019 году Вэнь инвестировала средства в недвижимость в Дубае и приобретение ценных вещей в Цюрихе. Кроме того, она пыталась приобрести дорогие дома в Лондоне, утверждая, что заработала свое колоссальное состояние на обмене биткоинов. Однако объяснения относительно происхождения денег, которыми была забита вся ее квартира, вызвали сомнения у чиновников, поэтому женщине пришлось пройти тщательную проверку.

Второй подозреваемый до сих пор находится на свободе, у правоохранителей мало данных о его роли в этом деле.

"Этот приговор и длительное пятилетнее расследование демонстрируют, что мы не остановимся ни перед чем в стремлении поймать преступников, которые хотят насладиться доходами от украденных средств, независимо от того, насколько сложным является дело", — заявил главный специалисты из команды расследователей Джейсон Принс.

Сообщается, что прокуратура уже получила приказ о замораживании счетов Цзянь Вэнь. Приговор должны объявить 10 мая.

Цзянь Вэнь покупала дорогие дома в Лондоне Фото: Daily Star Цзянь Вэнь покупала дорогие дома в Лондоне Фото: Daily Star

Напомним, ранее Фокус писал о 80-летнем Хайнце Б. из Дармштадта (Германия), который живет как бездомный, несмотря на то, что имеет миллионное состояние и элитную недвижимость. Мужчина питается едой, найденной в мусоре, и носит изношенную одежду. Ежемесячно немец получает 3600 евро пенсии, однако почти все деньги откладывает, ведь его единственные расходы — это 5 евро на еду и интернет для ноутбука.

Кроме того, 21-летний блогер Джейкоб Шаллинор из Великобритании утверждает, что уже в 19 лет стал долларовым миллионером благодаря собственному онлайн-бизнесу, а сейчас его состояние достигает 5 миллионов фунтов стерлингов.