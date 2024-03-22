Уся квартира в пачках грошей: працівниця ресторану виявилась мільярдеркою (фото)

За інформацією прокуратури, жінка інвестувала кошти у нерухомість у Дубаї та придбання коштовних речей в Цюриху.

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Королівський суд визнав винною у низці фінансових злочинів 42-річну Цзянь Вень з Хендона, що на півночі Лондона. Жінку, яка працювала у звичайному китайському ресторані, заарештували за участь у найбільшій в історії Великої Британії операції з відмивання готівки. Про це пише видання Daily Star.

Цзянь Вень орендувала розкішну квартиру з шістьма спальнями за 17 тисяч фунтів (близько 837 тис. грн) на місяць, а також перевела сина до приватної школи, видаючи себе за співробітницю ювелірної фірми.

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За інформацією прокуратури, у 2019 році Вень інвестувала кошти у нерухомість у Дубаї та придбання коштовних речей в Цюриху. Окрім того, вона намагалася придбати дорогі будинки в Лондоні, стверджуючи, що заробила свої колосальні статки на обміні біткоїнів. Однак пояснення щодо походження грошей, якими була забита вся її квартира, викликали сумніви у чиновників, тож жінці довелося пройти ретельну перевірку.

Другий підозрюваний досі перебуває на волі, у правоохоронців мало даних про його роль в цій справі.

"Цей вирок та тривале п'ятирічне розслідування демонструють, що ми не зупинимося ні перед чим у прагненні зловити злочинців, які хочуть насолодитися доходами від вкрадених коштів, незалежно від того, наскільки складною є справа", — заявив головний спеціалісти з команди розслідувачів Джейсон Прінс.

Повідомляється, що прокуратура вже отримала наказ про заморожування рахунків Цзянь Вень. Вирок мають оголосити 10 травня.

Цзянь Вень купувала дорогі будинки в Лондоні Фото: Daily Star Цзянь Вень купувала дорогі будинки в Лондоні Фото: Daily Star

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 80-річного Хайнца Б. з Дармштадта (Німеччина), який живе як безхатько, попри те, що має мільйонні статки та елітну нерухомість. Чоловік харчується їжею, знайденою у смітті, та носить зношений одяг. Щомісяця німець отримує 3600 євро пенсії, проте майже всі гроші відкладає, адже його єдині витрати — це 5 євро на їжу та інтернет для ноутбука.

Крім того, 21-річний блогер Джейкоб Шаллінор із Великої Британії стверджує, що вже в 19 років став доларовим мільйонером завдяки власному онлайн-бізнесу, а зараз його статки сягають 5 мільйонів фунтів стерлінгів.