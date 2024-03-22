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Уся квартира в пачках грошей: працівниця ресторану виявилась мільярдеркою (фото)

Обмін біткоїнів, фінансові махінації, працівник ресторану, Велика Британія, шахраї, суд, курйози
Фото: колаж Фокус | Працівниця ресторану Цзянь Вень

За інформацією прокуратури, жінка інвестувала кошти у нерухомість у Дубаї та придбання коштовних речей в Цюриху.

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Королівський суд визнав винною у низці фінансових злочинів 42-річну Цзянь Вень з Хендона, що на півночі Лондона. Жінку, яка працювала у звичайному китайському ресторані, заарештували за участь у найбільшій в історії Великої Британії операції з відмивання готівки. Про це пише видання Daily Star.

Цзянь Вень орендувала розкішну квартиру з шістьма спальнями за 17 тисяч фунтів (близько 837 тис. грн) на місяць, а також перевела сина до приватної школи, видаючи себе за співробітницю ювелірної фірми.

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За інформацією прокуратури, у 2019 році Вень інвестувала кошти у нерухомість у Дубаї та придбання коштовних речей в Цюриху. Окрім того, вона намагалася придбати дорогі будинки в Лондоні, стверджуючи, що заробила свої колосальні статки на обміні біткоїнів. Однак пояснення щодо походження грошей, якими була забита вся її квартира, викликали сумніви у чиновників, тож жінці довелося пройти ретельну перевірку.

Другий підозрюваний досі перебуває на волі, у правоохоронців мало даних про його роль в цій справі.

"Цей вирок та тривале п'ятирічне розслідування демонструють, що ми не зупинимося ні перед чим у прагненні зловити злочинців, які хочуть насолодитися доходами від вкрадених коштів, незалежно від того, наскільки складною є справа", — заявив головний спеціалісти з команди розслідувачів Джейсон Прінс.

Повідомляється, що прокуратура вже отримала наказ про заморожування рахунків Цзянь Вень. Вирок мають оголосити 10 травня.

Обмін біткоїнів, фінансові махінації, працівник ресторану, Велика Британія, шахраї, суд, курйози Fullscreen
Цзянь Вень купувала дорогі будинки в Лондоні
Фото: Daily Star
Обмін біткоїнів, фінансові махінації, працівник ресторану, Велика Британія, шахраї, суд, курйози Fullscreen
Цзянь Вень купувала дорогі будинки в Лондоні
Фото: Daily Star

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 80-річного Хайнца Б. з Дармштадта (Німеччина), який живе як безхатько, попри те, що має мільйонні статки та елітну нерухомість. Чоловік харчується їжею, знайденою у смітті, та носить зношений одяг. Щомісяця німець отримує 3600 євро пенсії, проте майже всі гроші відкладає, адже його єдині витрати — це 5 євро на їжу та інтернет для ноутбука.

Крім того, 21-річний блогер Джейкоб Шаллінор із Великої Британії стверджує, що вже в 19 років став доларовим мільйонером завдяки власному онлайн-бізнесу, а зараз його статки сягають 5 мільйонів фунтів стерлінгів.