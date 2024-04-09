Маск признал, что нанес соцсети Х финансовый и репутационный ущерб

Илон Маск признал свои неудачи с платформой Х, стоимость которой резко упала с момента ее покупки миллиардером, однако заявил, что руководствуется в своих постах не финансовой выгодой, а тем, что считает важным и интересным для публики.

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Илон Маск, владелец платформы Х (ранее Twitter), после двухчасовых свидетельских показаний о своей роли в распространении ложного заговора признал на судебном процессе, что его посты на Х приносят соцсети больше вреда, чем пользы. Об этом пишет издание The Huffington Post.

"Я руководствуюсь не тем, что приносит финансовую выгоду, а тем, что считаю важным или интересным для публики", — сказал владелец X.

И добавил, что после покупки платформы Twitter смысл его постов остается неизменным. Миллиардер признал свою несдержанность в публикациях на Х и назвал их "ранами, нанесенными самому себе".

Маск через своего адвоката пытался не допустить обнародования своих показаний, однако у него ничего не получилось, и он был обвинен в распространении ложной ультраправой теории заговора, связанной с дракой между неонацистской группировкой "Националисты Роуз-сити" и неофашистским бойцовским клубом.

Миллиардеру это не понравилось, вместе с тем он признал свои неудачи с платформой Х, стоимость которой резко упала с момента покупки ее Маском. Бизнесмен даже подтвердил, что он однажды использовал одноразовую учетную запись на Х, чтобы сыграть роль своего маленького сына.

В течение всего досудебного расследования Маск не хотел понимать суть иска, по которому он давал показания.

"Если вас волнует правда, вам придется поискать ее", — сказал Маск адвокату 22-летнего Бена Броуди, который и подал иск против него.

Однако показания Маска свидетельствовали о том, что он сам мало что сделал для выяснения истины. При этом миллиардер раскритиковал то, что назвал "традиционной устаревшей новостной индустрией", похвалив инструмент веб-сайта X’s Community Notes, который дает возможность вносить исправления в ложные или недостоверные посты.

Суть иска против Маска

Речь идет о серии постов, опубликованных Маском летом 2023 года, в которых он комментирует упомянутую драку, произошедшую во время первого фестиваля Pride Night Fest в Орегон-Сити, когда обе указанные ультраправые группировки пришли, чтобы сорвать мероприятие и выступить против ЛГБТК+. Миллиардер по своему разумению назвал эту драку постановкой и предположил, что некий Бен Броуди участововал в ней.

Эта информация стала вирусно распространяться соцсетью и стала основой теории заговора, в которой Броуди был назван федеральным агентом под прикрытием. В сеть были слиты персональные данные парня, из-за чего он вместе с семьей даже был вынужден переехать. В иске же отмечается, что Маск, у которого достаточно большая аудитория подписчиков, способствовал распространению всей этой информации и нанес Броуди существенный вред.

Напомним, в ноябре 2023 года независимая компания Media Matters, которая осуществляет мониторинг СМИ в США, в отчете сообщила, что платформа X размещала рекламу крупных марок, таких как Apple и IBM, вместе с контентом, который прославлял Адольфа Гитлера и его нацистскую партию. Эта информация привела к тому, что такие мировые бренды, как Apple, Sony, IBM и Disney, перестали размещать рекламу на платформе, которая принадлежит Маску.

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Напомним, Фокус писал 9 апреля, что терминалы Starlink по-прежнему помогают российским войска на поле боя в Украине — компания Илона Маска их не отключила, что приводит к подрыву преимуществ у ВСУ.

Также Фокус 6 апреля сообщал, что Марк Цукерберг обогнал Илона Маска в Индексе миллиардеров Bloomberg и, по мнению аналитиков агентства, это связано с развитием инновационных технологий на основе искусственного интеллекта, которым Цукерберг уделяет особое внимание.