В США зарегистрирован случай заражения чумой

В США впервые за 5 лет выявлен случай заражения человека септической чумой – инфекционным заболеванием крови. Пациент уже выздоровел. Американское издание The Denver Post сообщает об этом, ссылаясь на информацию департамента здравоохранения штата Колорадо.

Неделей раньше в этом же штате были выявлены белки – переносчики бубонной чумы. Не менее пятнадцати мертвых животных обнаружили в окрестностях жители города Моррисон. В связи с этим власти штата предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности, не отпускать домашних животных в лес, а при малейших подозрениях на заболевание обращаться к врачу.

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Искоренить чуму в Колорадо пытаются с 1940-х годов. Всего в этом штате с 2005 по 2015 год чумой заразился 21 человек, последние 5 лет длилось "чумное затишье".

Напомним, в автономном регионе Внутренняя Монголия (КНР) до конца 2020 года объявлен третий уровень профилактических мероприятий в связи со вспышкой бубонной чумы. Заболевание было обнаружено у скотовода из округа Байан-Нур, значительную часть территории которого занимает Урадская степь.

Вспышка бубонной чумы зарегистрирована также в Монголии, один из заболевших, 15-летний подросток, скончался. Причиной заболевания стало употребление в пищу степных сурков – грызунов, которые являются традиционными разносчиками чумы.

Септическая чума – одна из трех основных форм чумы (наряду с бубонной и легочной). Болезнь вызывает чумная палочка, а переносчиками являются зараженные блохи и, соответственно, грызуны, на которых они обитают. Возможно также заражение воздушно-капельным путем от уже заболевшего человека.

В Средневековье заражение септической чумой в 99% случаев приводило к летальному исходу. Сегодня своевременно начатое лечение позволяет спасти жизнь человека, подхватившего заболевание.