В Монголии умер подросток, заразившийся бубонной чумой

Из-за 15-летнего местного жителя был введен карантин в регионе и изолированы 15 человек, контактировавшие с ним.

В западной Монголии умер один из подростков, который заразился бубонной чумой. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Министерства здравоохранения Монголии Дорджа Наранжерела, 15-летний подросток заразился бубонной чумой после того, как съел сурка. Данный вид грызунов уже не впервые становится причиной вспышек чумы в стране.

После того, как тесты подтвердили чуму у подростка, местные власти ввели карантин в селе Тугруг, в регионе Гоби-Алтай. Карантин продлится до предстоящих выходных, в рамках мер безопасности были изолированы 15 человек, которые контактировали с подростком. У них чума не была подтверждена.

Отмечается, что грызуны являются основным звеном передачи чумы от животных к человеку, также болезнь может распространяться через укусы блох или от человека к человеку.

В средние века чума убила в Европе около 50 млн человек во время пандемии "черной смерти", но современные антибиотики могут эффективно предотвращать осложнения и смерть, если их вовремя принять.

В Монголии было зарегистрировано 692 случая передачи чумы от сурков с 1928 по 2018 годы. Из них 513 человек умерли, что соответствует уровню смертности чуть более 74%.

Всемирная организация здравоохранения недавно отнесла чуму к категории вернувшихся заболеваний. По данным ВОЗ, от 1 тыс. до 2 тыс. человек ежегодно заражаются чумой, но это лишь официальная статистика, которая не учитывает незарегистрированных случаев.

Вслед за Монголией, заболевание бубонной чумой обнаружено на севере Китая. В автономном районе Китая Внутренняя Монголия на севере страны зафиксирован случай подозрения на заражение бубонной чумой. Ранее два случая заражения ею были зафиксированы в соседней Монголии.